Кметът на Ливърпул Джо Андерсън е бил арестуван във връзка с разследване за изграждане и планиране на строителни обекти в града, съобщи Скай нюз.

Джо Андерсън е един от петимата арестувани по подозрения в даване на подкупи и сплашване на свидетели.

BREAKING: Liverpool Mayor @mayor_anderson arrested on suspicion of conspiracy to commit bribery and witness intimidation. Another four arrested as part of investigation building contracts. More follows..... pic.twitter.com/BvtvEU3JKs