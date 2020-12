Паоло Роси, световен шампион и голмайстор с Италия през 1982 г., почина на 64-годишна възраст. Съпругата му Федерика Капелети съобщи тъжната новина в профила си в Instagram, съобщава Dariknews.bg.

Паоло Роси почина в Рим. От години той се бореше с неизлечима болест.

Със „завинаги“ се прости с любимия си съпругата му, публикувайки снимка на двамата в социалната мрежа. Във Facebook журналистката, омъжена за Роси от 2010 г., добави: „Никога няма да има някой като теб, уникален, специален, след теб е абсолютното нищо...“



Заместник-директорът на RaiSport, Енрико Вариале, също съобщи: „Много тъжна новина, напусна ни един от незабравимите, който накара всички ни да се влюбим в онова лято на 82-ра, и който беше ценен и компетентен колега през последните години ".

Роден в Прато на 23 септември 1956 г., Паоло Роси печели титлата на голмайстор в онова световно първенство през 1982 г. в Испания под ръководството на треньора Енцо Беарзот. Същата година, в която спечели Златната топка. Със своя изумителен хеттрик за 3:2 срещу фантастичния отбор на Бразилия от 1982 г., считан с право от мнозина за най-великия състав в историята на световните първенства, Паблито вписа завинаги името си сред най-големите във футбола.

He made a nation cry ... he took all Italians on a ride they will never forget in 1982. This is the team that made me a calcio fan, and this was the man who stole our hearts that wonderful summer when I was just 10yts old. Grazie Paolo. Rest In Peace champion 🇮🇹 🤍🖤 #paolorossi pic.twitter.com/obftP9t2ax