Великобритания заяви днес, че застава до България срещу "злонамерената активност" на Русия, предаде Ройтерс.

Лондон допълни, че Москва се опитва да подкопае суверенитета на съюзник в НАТО.

"Напълно подкрепяме усилията на България да разбие предполагаем шпионски кръг и да вземе мерки срещу враждебните действия на Русия на нейна територия", заяви днес британският външен министър Доминик Рааб в туит.

Българската прокуратура съобщи вчера, че шестима българи са обвинени в шпионаж в полза на Русия, включително високопоставени служители на министерството на отбраната и военното разузнаване.

