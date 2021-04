Мейджър, едното от двете кучета на Джо и Джил Байдън, ще бъде изпратено за дресировка извън Белия дом, след като два пъти ухапа човек, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Кучетата на Джо Байдън се върнаха в Белия дом

Дресьорът ще е частен, като се очаква обучението да продължи няколко седмици близо до Вашингтон, каза говорителят на първата дама Майкъл Лароса. Целта е кучето да се приспособи към живота в Белия дом.

