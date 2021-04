Вулканът Синабунг, намиращ се в провинция Северна Суматра в Индонезия, изхвърли пепел на височина 1 километър днес, предаде Синхуа. Засега няма данни за пострадали от вулканичната активност.

#Sinabung #volcano (Sumatra, Indonesia): series of strong explosions - A <b>series of strong explosions</b> at the volcano occurred during the past days.

The volcano generated a dense ash plumes, which reached approx. 12,000 ft (3...https://t.co/1bjifVlGfn