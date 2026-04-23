Два пътнически влака се сблъскаха челно в Дания в четвъртък. При инцидента са пострадали около десетима души, съобщиха местните служби за Спешна помощ. Произшествието е станало северно от Копенхаген по линията, която свързва градовете Хилерод и Кагеруп.

„Има пострадали пътници, но всички са изведени от композициите и няма затиснати хора“, посочи говорител на пожарната пред „Ройтерс"s. На мястото са изпратени множество екипи на Спешна помощ.

Причините за инцидента все още не са изяснени.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Reuters

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking