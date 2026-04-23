Произшествието е станало северно от Копенхаген
Два пътнически влака се сблъскаха челно в Дания в четвъртък. При инцидента са пострадали около десетима души, съобщиха местните служби за Спешна помощ. Произшествието е станало северно от Копенхаген по линията, която свързва градовете Хилерод и Кагеруп.
🔴Breaking: Two trains collided between Hillerød and Kagerup at Isterødvejen, north of Copenhagen, on Thursday, April 23, 2026. The incident occurred on the train line linking the towns of Hillerød and Kagerup, police said in a statement. Two trains collided in Denmark on… pic.twitter.com/ULMgQGBoeH— insidethelimelight (@inlimelight_) April 23, 2026
„Има пострадали пътници, но всички са изведени от композициите и няма затиснати хора“, посочи говорител на пожарната пред „Ройтерс"s. На мястото са изпратени множество екипи на Спешна помощ.
#BREAKING : A major emergency operation is underway in Denmark following a collision between two trains.#Denmark #TrainCrash #RailAccident pic.twitter.com/kKkc21k4OH— upuknews (@upuknews1) April 23, 2026
Причините за инцидента все още не са изяснени.
