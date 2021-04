Испанският комик Хуан Джоя Борха, чийто заразителен смях му донесе световна слава, почина на 65-годишна възраст, съобщава Би Би Си.

Juan Joya Borja, Spanish comedian more known as "El Risitas", "The Giggles" passed away today at the age of 65.



He was known for his laugh that everyone love.

Giving my condolences to the affected family and friends. pic.twitter.com/LJhOjhFsGE — ⚡️Mixeli⚡️ (@PokeliYT) April 28, 2021

Известен с прякора си El Risitas, което в превод означава „кикотене”, комендиантът се превърна в интернет сензация с нарицателното име „смеещият се испанец”. Това стана през 2014 година, когато Борха се появи в предаване по националната телевизия в Испания, където демонстрира заразителния си смях. След това в социалните мрежи се появиха стотици хиляди мемета с него на различни езици.

Before we go any further with today let's take a moment to remember Juan Joya Borja who passed away yesterday.



His kind face and awesome laugh have brought us so much joy.



KEKW. ❤ pic.twitter.com/X01h0BjzWS — Astralis Counter-Strike (@AstralisCS) April 29, 2021

Борха е починал в сряда в болница, съобщават местни медии. Той е бил хоспитализиран миналата година заради влошено здраве.

През март комикът благодари на феновете си за организирането на кампания за набиране на средства, с които му беше купена електрическа инвалидна количка, с която да се рпидвижва, след като се наложи ампутация на единия му крак.