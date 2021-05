Потник, носен от легендарния баскетболист Майкъл Джордан, когато играе с цветовете на университета на Северна Каролина през сезон 1982-83, беше продаден на търг за рекордните 1,38 милиона долара, предаде Франс прес, позовавайки се на аукционна къща "Херитидж окшънс".

Basketball legend Michael Jordan’s jersey from the 1982-83 season at the University of North Carolina was sold at 1.38 million US dollars at an auction, Heritage Auctions said in a statement on Saturday.https://t.co/3vblgRHQmg