Земетресение с магнитуд 4,3 по Рихтер бе регистрирано днес в окръг Измир, Западна Турция, съобщи турската телевизия НТВ, като се позовава на турската правителствена Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Силно земетресение разтърси Япония

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.3 in Western Turkey 44 min ago pic.twitter.com/ZxNUltUdMB