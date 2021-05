Земетресение с магнитуд 6,8 по Рихтер, е регистрирано в Япония, предаде АФП. Епицентърът на труса е до префектура Мияги - близо до този на труса от 2011 година, предизвикал цунами и отнел живота на над 18 хиляди души.

Notable quake, preliminary info: M 6.8 - 38 km ESE of Ishinomaki, Japan https://t.co/Vl8TJsBntb

От Американския институт за геоложки проучвания уточняват, че трусът е бил регистриран край североизточното крайбрежие на остров Хоншу. Бил е усетен и в североизточните, и в източните префектури на страната, включително и в Токио.

Към момента няма данни за жертви или щети.

Magnitude 6.7 earthquake 6.7 miles from the east coast near Honshu, Japan … pic.twitter.com/vslnLKEgJt