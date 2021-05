Вокалистът от рок групата "Манескин", победила на тазгодишния конкурс "Евровизия", се подложи доброволно на тест за наркотици, съобщиха световните агенции. Тестът му е отрицателен.

Дамиано Давид е решил да предприеме тази стъпка, след като се появиха слухове, че е бил под въздействието на упойващи вещества.

"Бяхме осведомени за слуховете около видеоклипа с участието на италианските победители на конкурса "Евровизия", заснет в зелената стая /мястото, където изпълнителите очакват обявяването на резултата им/, съобщиха организаторите на проявата.

Съставът "Манескин" решително опровергава обвиненията за употреба на наркотици , а цитираният певец ще се подложи на доброволен тест, когато се прибере в страната си".

Самата група поиска да й бъден направен незабавен тест, но Европейският съюз за радио и телевизия не успя навременно да организира проверката.

На видеото, за което стана дума, се вижда как вокалистът се накланя към масата и бързо се отстранява от нея. Според обясненията на музикантите, на масата се била разбила стъклена бутилка или чаша и певецът се опитал да издуха отломките.

Организаторите потвърдиха, че след проверка, около масата е било открито разбито стъкло.

"Считаме темата за приключена", се казва още в позицията на организатора на Евровизия. Като победител в тазгодишното издание Италия ще бъде и домакин на конкурса следващата година.

Waiting for winner’s press conference to begin.



Journalists here mostly watching one video of the Italian act, and its not their winning performance #Eurovision pic.twitter.com/OphG4Hjffh