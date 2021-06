Гражданин удари шамар на френския президент Еманюел Макрон при визитата му в югоизточната част на страната. Двама мъже са арестувани след бърза реакция от охраната на държавния глава.

Във видео в социалните мрежи се вижда как Макрон получава удар в лицето, докато поздравява жители на град Валенс.

