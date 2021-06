От днес Европа е футбол! Звездни спортисти и артисти дадоха начало на UEFA EURO 2020 със зрелищен спектакъл в Рим.

След цяла година отлагане, първенството на Стария континент започва с мач в италианската столица. За разлика от друг път, домакини на Европейското са общо 11 държави.

Церемонията започна в 21:30 ч. на стадио „Олимпико”. Участие в нея взе италианският тенор Андреа Бочели. Той изпълни арията на Пучини „Nessun Dorma”.

Легендите на „Рома” и „Лацио” Франческо Тоти и Алесандро Неста изпратиха няколко топки към трибуните, за да ознаменуват завръщането на феновете. На стадиона са допуснати 16 000 зрители.

