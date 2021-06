Отборът на Финландия записа исторически успех при дебюта си на Европейски футболни финали. Скандинавският тим се наложи над Дания с 1:0 в първи мач за двата тима на UEFA EURO 2020, пише Gong.bg.

Двубоят бе прекъснат за близо час и половина, след като звездата на домакините Кристиан Ериксен колабира на терена. Неприятният инцидент се случи в края на първата част.

СНИМКИ ОТ ИНЦИДЕНТА ВИЖТЕ ТУК

Following the request made by players of both teams, UEFA has agreed to restart the match between Denmark and Finland tonight at 20:30 CET (TBC).



The last four minutes of the first half will be played, there will then be a 5-minute half-time break followed by the second half.