Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл отбеляза 40-ия си рожден ден с видео, в което приканва приятелите си да помогнат на жените да се върнат на работа след пандемията, съобщиха световните информационни агенции.



В краткото видео съпругата на принц Хари, която беше актриса, се шегува с комичката Мелиса Маккарти два месеца след като роди дъщеря си Лилибет.



"Тъй като празнувам 40 години, приканвам 40 приятели да отделят 40 минути от времето си, за да наставляват една жена, която се подготвя да се върне на пазара на труда - казва след това тя. - Мисля, че ако всички направим това и посветим 40 минути на подобен жест, ефектът ще се разпространи".

