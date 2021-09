Земетресение с магнитуд 4,3 бе регистрирано днес в окръг Токат, Северна Турция, съобщи телевизия СиЕнЕн-Тюрк, като се позовава на турската правителствена Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Felt #earthquake (#deprem) M4.3 strikes 37 km NE of #Tokat (#Turkey) 5 min ago. Please report to: https://t.co/h9TQh8JRNC pic.twitter.com/DclDeIhOJz