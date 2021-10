50 са загиналите при бомбения атентат в шиитска джамия в афганистанския град Кундуз, съобщи АФП по данни на "Лекари без граници".

"Получихме повече от 90 ранени пациенти и над 50 тела на загинали, но броят им ще се промени. Все още продължаваме да приемаме хора", каза болничен работник, който не иска да бъде посочен.

Saddened to hear of the terrorist attack on a Shia Mosque in KhanAbad, Kunduz #Afghanistan today during Friday prayers, with many causalities. Video shows covered bodies & damaged mosque.



May Allah bless their souls. This is a worrying turn of events in the country. pic.twitter.com/9AD3FM3cvL