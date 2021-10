Паднал декор уби актьор по време на представление в Болшой театър по време на операта "Садко". Въпреки усилията на колегите му и на спасителните екипи, мъжът е починал.

Болшой театър потвърди смъртта на актьора. "По време на пиесата "Садко" при смяна на декора е починал наш колега", съобщиха от пресслужбата на театъра.

⚡The scenery fell on 37-year-old artist Yevgeny Kulesh during a Sadko performance at the Bolshoi theatre in Moscow. He died before the ambulance arrived https://t.co/mfa6CUQ7dh