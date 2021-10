Южна Корея изстреля успешно днес първата си космическа ракета, собствена разработка, но мисията по извеждане на макет на сателит в орбита бе неуспешна, съобщи АФП.

Ракетата, която неофициално наричат Нури, бе изрисувана с флага на Южна Корея при изстрелването от космическия център „Наро“ в окръг Кохин, на около 485 км южно от Сеул.

„Изглежда се издига в небето без проблеми“, заяви телевизионен коментатор. „Вече е забележително, че постигнахме толкова много от първия опит“.

