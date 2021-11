Глен де Врийс - бизнесменът, който миналия месец летя на космическия кораб на компанията Blue Origin - е загинал при самолетна катастрофа. 49-годишният предприемач се е разбил с малък самолет "Чесна" в гориста местност на Ню Джърси.

A Blue Origin astronaut was killed in a plane crash less than a month after traveling to space with William Shatner https://t.co/R7Gk6QcRqi

Де Врийс, пилот и молекулярен биолог, е основател на най-използваната платформа за клинични изпитвания. Миналия месец той прекара 10 минути в космоса на капсулата на основателя на Amazon Джеф Безос.

The FAA told WCBS-TV that the plane was a single-engine Cessna 172 and crashed at around 4 p.m. near Lake Kemah in New Jersey. https://t.co/MPlfVJPNF1