Американската компания "Блу ориджин" на Джеф Безос изстреля кораба "Ню Шепард" с четирима космически туристи на борда, които се приземиха след десетминутен полет до космоса. Изстрелването, полетът и приземяването се излъчваха на сайта на компанията на Джеф Безос, предаде БТА.

„Беше невероятно”, заяви след това Уилям Шатнър. Актьорът, известен с ролята на капитан Кърк в сериала "Стар трек", е на 90 години и става най-възрастният човек, летял до космоса.

Освен него в совалката бяха Крис Бошуайзен, бивш инженер от НАСА и съучредител на компанията "Планет лабс", Глед де Врис, съучредител на фирмата "Медидейта сълушънс" ("Medidata Solutions") и Одри Пауърс, вицепрезидент на "Блу ориджин".

Star Trek actor William Shatner, 90, has landed in the Texas desert after becoming the oldest man to go to space

Полетът им продължи около десет минути, а корабът се издигна на височина от около 106 км над Земята.

"Everybody in the world needs to do this... It was unbelievable."



Star Trek actor William Shatner became emotional when describing his experience of flying to the edge of space in the #BlueOrigin rocket.



Live updates: https://t.co/yzULfmzhj3 pic.twitter.com/cZzCeRbjBv