Копчета за ръкавели на писателя Иън Флеминг, които са с гравирани кодове на обратната страна в стил Джеймс Бонд, бяха продадени на търг в Оксфорд за 4400 британски лири, съобщи "Дейли мейл". Предварителната им оценка беше от едва 800 лири. Купилият ги колекционер не пожела да разкрие името си. На обратната страна на бутонелите е изписано WUS, SIL, UDH и NUF.

A pair of pearl cufflinks, belonging to James Bond author Ian Fleming and containing what is thought to be a secret 007-style code, have sold for £5,700 at auction https://t.co/2JkdxDEYU8 — Sky News (@SkyNews) November 18, 2021

Авторът на романите за агент 007 според експерти е закодирал по този начин някакво послание. Той носи за първи път перлените бутонели през 1962 г. на прием по случай пускането на първия филм за Джеймс Бонд "Доктор Но".

A set of cufflinks owned by Ian Fleming which feature a spy-like code have sold at auction for £5,700, but their message remains a mystery https://t.co/gQTK0DtxHG — The Times (@thetimes) November 18, 2021

Флеминг, който е работил в британското разузнаване по време на Втората световна война, написва 12 романа и два сборника с разкази за Джеймс Бонд. Първата книга за приключенията на агент 007 "Казино Роял" е публикувана през 1953 г., а последната - през 1966 г., след смъртта на писателя.

Can YOU crack the code on Ian Fleming's cufflinks? James Bond author's pearl cufflinks inscribed with unsolved secret message are set to fetch up to £1,200 at auction https://t.co/WPdFZwgjWq pic.twitter.com/F2KNcdeujV — Showbiz (@showbiznotices) November 15, 2021

Въз основа на книгите на Флеминг е създаден известният цикъл от екшън филми. Неотдавна излезе 25-ият филм от поредицата "Смъртта може да почака".