Коралите в Големия бариерен риф се размножават и той избухна в цветове, докато те се възстановяват от избелването, съобщи Асошиейтед прес.

Учени заснеха през нощта във вторник природното чудо в Тихия океан край гр. Кеърнс. Хвърлянето на сперма и яйца продължава два-три дена.

Мрежата от 2500 рифа на площ от 348 00 кв. км пострада значително от избелването на коралите заради необичайно топлите температури на океана през 2016 г., 2017 г. и миналата година. То засегна две трети от коралите.

Гарет Филипс от туристическата и образователна компания "Риф тек" изследва размножаването на коралите заради проект за мониторинг на състоянието на рифа.

