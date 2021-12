Вече може да се пътува от Португалия до Сингапур с влак и само с няколко спирки по пътя.

Досега липсващата част от железопътния път бе Лаос, която беше завършена на 2 декември и свързва град Ботен със столицата Виентян.

Анализ на железопътния блогър Марк Смит, известен още като The Man in Seat 61, и потребителите на Reddit изчислиха, че пътуването от 11 654 мили, около 18 755 км, може да бъде извършено за 21 дни.

Спирките и връзките по пътя включват Париж, Москва, Пекин и Банкок, което го превръща в истинско голямо турне Европа – Азия, пише „Индипендънт“.

Новата железопътна връзка на Лаос е построена от китайците, като разходите са разделени между двете страни. Участъкът от 414 км беше изграден за 5 години.

Вече се разработва проект за разширяване на линията до Банкок и след това през Малайзия до Сингапур, но това пътуване вече може да бъде осъществено чрез смяна на влаковите линии в тези точки.

Любителите на пътуването с влак смятат, че билетите ще струват малко над 1 000 паунда.