Британски сладкар получи специални поздрави от Джим Кери. Актьорът останал изключително впечатлен от скулптурата на Гринч, която Лара Мейсън сътворила в пекарната си, пише Би Би Си. Вкусното творение е точна реплика на героя на Кери от филма „Гринч, който открадна Коледа”, който излезе по кината през 2000-та година.

Пътни полицаи спряха шейната на Дядо Коледа в Белфаст (СНИМКА)

Lara said it was an "absolute dream come true" to win praise from @JimCarrey https://t.co/9KDq8JA01v

Снимка на 35-годишната Мейсън, позираща до скулптурата си, предизвика истинска сензация в социалните мрежи. Младата жена споделя, че била приятно изненадана и особено развълнувана, когато видяла поздравлението на Кери в Twitter.

My ultimate goal is not just to be admired by my fans, but to be eaten by them. I wonder if she does an angel food Ace Ventura? ;^} https://t.co/gVbjSoDBZl