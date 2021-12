Наводнения, предизвикани от проливни дъждове, отнеха живота на още двама души в североизточния бразилски щат Баия, с което броят на загиналите в региона от началото на миналия месец достигна 20, предаде Франс прес, като се позова на местните власти.

Близо 63 000 души са били принудени да напуснат дома си.



"Преживяваме най-тежката катастрофа в историята на Баия", заяви губернаторът Руи Коща, който ръководи от събота насам съвместна операция в засегнатите райони, провеждана с помощта на федералното правителство и други щати.

"Това е огромна трагедия. Не си спомням нещо с подобни мащаби в новата история на Баия. Броят на жилищата, улиците и градовете, оказали се изцяло под вода, е наистина ужасяващ", подчерта губернаторът, след като направи оглед на засегнатите райони.

В края на ноември южната част на Баия беше засегната от проливни дъждове. Валежите се усилиха отново от четвъртък насам, предизвиквайки скъсването на язовирни стени и наводнения през последните дни.

Двата последни смъртни случая са регистрирани в град Итабуна. Мъж на 21 години е бил отнесен от течението, а 33-годишна жена е станала жертва на свлачище.

