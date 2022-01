За първи път от около четири години японската метеорологичната служба издаде днес предупреждение за всички 23 района на столицата Токио заради обилен снеговалеж, предаде ДПА.

Гражданите са призовани към повишена бдителност поради опасност от заледявания на пътищата в града и последващи транспортни произшествия. В Токио и околностите в следобедните часове вече се бе образувала 3-сантиметрова снежна покривка.

Десетки полети бяха отменени. Снеговалежи имаше и в други части на региона Канто.

От дни най-северният японски остров Хокайдо е тежко засегнат от снеговалеж и там настъпи хаос в трафика.

