Един пътнически власт е бил подпален, а друг е бил нападнат в индийския щат Бихар по време на продължаващите трети ден протести на студенти – кандидати за работа в местните железници. Протестиращите са подпалили няколко вагона от експреса Бхабхуа – Патна в окръг Гая. Още един влак е бил замерян с камъни и пръчки, но няма съобщения за пострадали граждани.

Причината за протестите е недоволството на младите хора, явили се на изпит за назначаване на нетехнически длъжности в структурите на министерството на железниците. Според тях решението на администрацията да проведе втори етап на изпитите е „незаконно и несправедливо“, тъй като нарушава правата на тези, които са преминали първия етах и чиито резултати вече са били публикувани на 15 януари. От комисията по набиране на персонал обаче твърдят, че са съобщили предварително за втори кръг на изпитите.

Кандидатите за работни места са от редиците на студентите и протестират вече няколко дни. Първоначално се опитаха да преградят жп линията, а на 26 януари – на националния празник Деня на републиката, преминаха към нападение срещу влакове.

Ръководството на железниците реши заради протестите да спре всички изпити и да сформира представителен комитет, който да разгледа жалбите на издържалите изпитите в различните комисии по набиране на персонал, както и на тези, които не са ги издържали.

