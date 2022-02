Кметството на Ротердам, Нидерландия, съобщи в сряда, че исторически мост в пристанищния град ще бъде временно демонтиран, за да позволи преминаването на гигантска яхта, построена за бившия изпълнителен директор на "Амазон" Джеф Безос, предаде БТА.

Rotterdam to dismantle part of historic bridge so Jeff Bezos’s massive yacht can pass through https://t.co/kTBHs5F5QK