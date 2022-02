Жена от Нова Зеландия реши да продаде съпруга си на търг, след като той я остави сама с децата им по време на училищната ваканция, съобщи "Индипендънт". Ирландката Линда Макалистър се омъжила за Джон през 2019 г. По това време двойката вече имала двама сина: Колт, който сега е на четири години, и Райдър, който е на шест години. Наскоро децата започнали училищната ваканция и според Макалистър това се отразило на ежедневието им – те започнали да си лягат много късно.

В същото време Джон отишъл на риболов и оставил жена си сама с децата. Постъпката му разгневи ирландката и тя реши да отмъсти на съпруга си, като го пусне за продажба в TradeMe (онлайн търг в Нова Зеландия).

An Irish woman has listed her husband for ‘sale’ on an auction site after he left her at home with the kids to go on a fishing trip.



Read more: https://t.co/PtiaOnOrjD#NewZealand #ebay #auction #ViralContent #IndiaDotCom pic.twitter.com/IKPsrICMbr