Черният диамант "Енигма", който е 555,55 карата, ще бъде продаден на търг, съобщи Ройтерс.

Наддаването, организирано от аукционна къща "Сотбис", започва на 3 февруари и приключва на 9 февруари. Криптовалута може също да се използва като разплащателно средство. Очаква се стойността на камъка да достигне между 4 милиона и 7 милиона щатски долара. От "Сотбис" обявиха, че "Енигма" е най-големият шлифован черен диамант, продаван някога на търг. Той е вписан в Книгата на рекордите на Гинес през 2006 г. като най-големият обработен диамант в света.

Черните диаманти са наричани също карбонадо. Смята се, че може да са с космически произход. Подобни камъни са откривани само в Бразилия и Централноафриканската република, а учените от дълго време обсъждат различни теории за появата им.

"Обвити са в мистерия за произхода или образуването си, тъй като не са намерени много такива диаманти на Земята", обяснява геологът Арън Селестиан от Природонаучния музей в Лос Анджелис.

Повечето карбонадос са на възраст между 2,6 милиарда и 3,2 милиарда години. Тъй като Земята е на около 4,65 милиарда години, то тези камъни са се образували, когато пластовете й все още са се движили и е била в ход оксигенация на атмосферата.

"Смятаме, че може да са се образували много дълбоко във вътрешността на Земята, на доста по-голяма дълбочина от тази, която вече знаем за диамантите. Съществува хипотеза, че са се формирали на места, където голям астероид е ударил Земята", казва още геологъг Арън Селестиан. Той споделя също, че има и теории, според които тези черни камъни са с космически произход и са паднали на повърхността на Земята.

"Енигма" не е показван досега. Настоящият му собственик го притежава от две десетилетия, но се знае малко за историята на камъка. За първи път черният диамант беше изложен в Дубай миналата седмица. Сега е в Бевърли хилс, след което ще отпътува за Лондон за търга.