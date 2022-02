Най-добрият български тенисист Григор Димитров е дал положителен тест за COVID-19, което автоматично го изважда от турнира ATP 250 в Далас, където бе записан за участие, съобщиха организаторите, цитирани от Gong.bg .

Grigor Dimitrov has withdrawn from the tournament because he has entered COVID health and safety protocols. pic.twitter.com/EIcxhOfcaO