Руските фигуристи спечелиха отборната титла в Пекин, а 15-годишната Камила Валиева стана първата жена, изпълнила успешно четворни скокове по време на олимпийски игри. Втори останаха представителите на САЩ, а трети - Япония, пише Gong.bg.

„Сбъднах детската си мечта. Била съм на 3 години, когато съм казала на майка си, че ще стана олимпийски шампион. Продължавам да работя, защото имам още мечти”, каза Валиева.

Tonight history was made in women’s figure skating. Kamila Valieva threw three quad jumps in her free skate (with raised arms). No woman has ever successfully thrown a quad in Olympic competition. She is 15 years old… She fell on her last quad. At least we know she is human. ⛸ pic.twitter.com/5d5QblX5pN