Легендата на световния футбол Пеле продължава да изпитва здравословни проблеми. 81-годишният бразилец отново е в болница, за да продължи лечението си. Той е определян като най-добрия футболист на всички времена. С националния отбор е трикратен световен шампион.

Здравето на Пеле отново се влоши

През септември 2021 година на него му беше направена операция за отстраняване на тумор от дебелото черво. В момента той е в процес на химиотерапия.

Pele returns to hospital for more chemotherapy https://t.co/c8XzqKPxbi pic.twitter.com/PehyHCSzuO