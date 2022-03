Преговорите между руската и украинската делегация са прекъснати до утре. Това съобщи в Twitter шефът на кабинета на Володимир Зеленски Михайло Подоляк, цитиран от УНИАН.

A technical pause has been taken in the negotiations until tomorrow. For additional work in the working subgroups and clarification of individual definitions. Negotiations continue...