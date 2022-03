Два танка от Втората световна война върху съветския мемориал до Бранденбургската врата в Берлин осъмнаха покрити с голямо украинско знаме, съобщи германският телевизионен канал ZDF. Сутринта германската полиция премахна знамената, за които се подозира, че са протест срещу нападението на Русия над Украйна.

‼️NOT TRUE‼️

🤯 Soviet war memorials in Berlin "attacked by vandals"

👉this is not real news, but a message of the Russian state propaganda agency RIA Novosti.

👉And this is a comment to a video from RIA Novosti: "memorial Soviet tanks were covered with the Ukrainian flag, pic.twitter.com/uRNOWJmwei