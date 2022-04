Трима души загинаха, а девет други бяха ранени при взрив и пожар във фабрика за бои в промишлен район на Истанбул. В небето се издига гъст черен дим, а работата на пожарникарите е силно затруднена заради горящите химикали.

Three missing after factory explosion in Istanbul https://t.co/wRKVcSex2V pic.twitter.com/g81d7OnGDr

До момента няма точна информация дали във въздуха има опасни съединения. Въпреки това властите предупредиха хората да не приближават района. Огънят е обхванал и съседни сгради, на които са нанесени сериозни материални щети.

Районът е блокиран заради опасност от още взривове.

Fire and explosions in an industrial area in #Istanbul. According to local media, 3 people died and 9 were injured. pic.twitter.com/95jbjrlsAl