Руски ракетен удар е разрушил жилищни сгради в украинския пристанищен град Одеса. Това съобщи кметът на града Максим Марченко. По думите му има жертви и ранени, но към момента не е известен броят им.

Украинската държавна телевизия Suspilne съобщи, че при атаката е повредена религиозна сграда.

В момента в Одеса е наложен полицейски час, който продължава цял ден, като само войниците могат да напускат домовете си.

Властите въведоха полицейския час заради страх от руски агенти, тъй като днес се навършва годишнина от сблъсъка между проруски и проевропейски активисти в града през 2014 г.

Today Odesa shutdown. It's the 8-year anniversary of a deadly clash btwn pro-🇷🇺 and pro-🇺🇦 activists. Facing the war & this incident often used by Russian propaganda, many feared Kremlin-backed saboteurs and more rocket attacks.

