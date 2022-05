Експлозии в западния украински град Лвов. За това съобщи кметът на града Андрий Садовий, цитиран от Би Би Си. Той уточнява, че електрозахранването на места е прекъснато след руски въздушен удар.



​„В резултат на ракетния удар са повредени две електрически подстанции - в част от града няма ток”, казва той.

Садовий призова хората да останат в бомбоубежищата с публикация в социалните мрежи. По информация на Sky News малко преди 20.30 ч. местно време в центъра на града са чути най-малко четири отделни експлозии.



❗️❗️Explosions in Lviv.

Please stay in the bomb shelters!❗️❗️