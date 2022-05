„Имах удоволствието да разговарям с държавния секретар на САЩ Антъни Блинкен. Обсъдихме засилването на сътрудничеството и диверсификацията на енергийните източници и маршрути". Това написа в Twitter премиерът Кирил Петков.

Pleased to speak today with 🇺🇸@SecBlinken.



We have discussed enhancing cooperation and diversification of energy sources and routes.



🇧🇬&🇺🇸 are Allies and strategic partners and energy cooperation will contribute to increasing energy security and diversification in the region.