Съпруги на военни от полка "Азов"

Група съпруги на военните от украинския полк "Азов" се срещнаха днес във Ватикана с папа Франциск. Те го призоваха да спаси живота на тези военнослужещи, които от няколко седмици са се окопали в стоманодобивния комплекс "Азовстал" в Мариупол, който е обстрелван от руската армия, предаде Франс прес.

"Призовахме папата да дойде в Украйна, а също да говори с президента на Русия Владимир Путин, да му каже: "Оставете ги да си тръгнат", заяви след срещата пред медиите Катерина Прокопенко, съпругата на един от командирите на полка "Азов" - Денис Прокопенко.

Срещата с папата е продължила около пет минути, след традиционната обща аудиенция днес във Ватикана.

⛪🙏Today Pope Francis met the wives of Azov Regiment fighters in Vatican. They handed over two letters and several photos to Pope, Corriere della Sera reports. #SaveMariupol #Azov pic.twitter.com/K3H8QrpDbt

"Надяваме се, че тази среща ще позволи да се спаси животът на тези хора. Ние сме готови на действие от страна на папата, от страна на негова делегация, нашите войници са готови да свалят оръжие в случай на евакуация в трета страна", заяви Прокопенко.

"Казахме на папата, че 700 наши войници са ранени, че те страдат от гангрени, от ампутации. Много от тях са умрели, не можахме да ги погребем", заяви пък Юлия Федосюк, друга съпруга на военен от "Азов"

"Поискахме от папата да им помогне, да изиграе ролята на трета страна в тази война, да им позволи да избягат през хуманитарен коридор. Той ни каза, че ще се моли за нас и че ще направи всичко, което може", допълни тя, подчертавайки, че условията на място в завода са ужасни, без вода, храна, медицинско оборудване. Жените казаха, че се страхуват, че военните ще бъдат пленени, измъчвани и убити от руските сили.

От няколко седмици Мариупол е почти изцяло под контрола на руските сили. Единствено под този контрол не е огромният стоманодобивен комбинат "Азовстал", който руската армия обстрелва непрекъснато. Според Киев над хиляди украински военни, сред които и стотици ранени, се намират все още в подземните галерии на този голям промишлен комплекс след евакуацията на всички цивилни миналата седмица с помощта на ООН.

The wives of the fighters of the regiment "Azov" at the reception of Pope Francis: "Help us save our husbands" pic.twitter.com/IpmSqkZulS