При лошо време край бреговете на Индонезия потъна ферибот със свършило гориво, 26 души са в неизвестност, съобщиха официални лица.

Държавната агенция за търсене и спасяване съобщи, че корабът е превозвал 43 души, когато се е преобърнал в четвъртък в Макасарския проток, разделящ островите Сулавеси и Борнео. Новината за инцидента достигна до официалните лица едва в събота, каза пред АФП местният ръководител на издирването и спасяването Джуаниди, който като много индонезийци носи само едно име. "Седемнадесет души бяха спасени живи от два влекача, които минаваха. Изпратихме спасителен екип да търси изчезналите", каза той. Група от 40 спасители са в морето, търсейки оцелели, добави Джуаниди.

Морските инциденти са често срещани в Индонезия, архипелаг в Югоизточна Азия с около 17 000 острова, където стандартите за безопасност често са слаби. Всъщност Индонезия е най-голямата държава архипелаг в света.

Twenty-six people were missing Saturday after a #ferry ran out of fuel and sank in bad weather off the coast of #Indonesia, officials said. https://t.co/lXZOmEVja7