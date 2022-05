Жители на китайския град Шанхай успяват да си извоюват свобода да излизат от домовете си, противопоставяйки се на карантинните мерки, въведени заради коронавируса, съобщава Асошиейтед прес.

По-рано този месец хора в изискан жилищен комплекс в Шанхай излязоха по улиците, за да протестират срещу ограниченията, наложени от техните общински власти. На следващия ден те получиха възможност да излизат навън.

#Shanghai people are crying, dying of starvation, and wanting food. This is the tragic situation of the lockdown in Shanghai. Can you imagine that Shanghai was the most developed city in China a month ago? pic.twitter.com/XQYIhDYwVE