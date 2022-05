Най-малко 31 души загинаха днес при блъсканица в църква в нигерийския щат Ривърс, предаде Ройтерс, като се позова на полицията.

Стотици хора, дошли, за да получат храна, раздавана от църквата, нахлули вътре, предизвиквайки блъсканицата, каза полицейска говорителка.

„Хората са дошли там по-рано от обявения час. Някои от тях са изгубили търпение и са тръгнали да нахлуват вътре, което е довело до блъсканицата. Полицията е на място и следи ситуацията, докато тече разследването“, заяви полицейската говорителка.

