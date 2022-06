Най-малко 11 души загинаха, а 21 изчезнаха след като ураганът „Агата” премина през Мексико, предаде ДПА. Необичайно силната буря настъпи на сушата в понеделник и причини наводнения и свлачища. Националният център по ураганите на САЩ съобщи, че „Агата” е започнала да отслабва, след като се придвижила към вътрешността на страната, категорията ѝ е била променена на тропическа буря и снощи се е разсеяла.

В някои населени места по крайбрежието и в планинския регион Сиера Сур все още не са възстановени електроснабдяването и телекомуникациите. По информация от държавната електрическа компания временно е било прекъснато захранването на около 70 000 домакинства. Училищата в най-тежко засегнатите региони ще останат затворени и днес.

НЦУ съобщи, че вероятно остатъците от Агата ще предизвикват обилни валежи в югоизточната част на Мексико още няколко дни и предупреди за възможност от "животозастрашаващи" наводнения и кални свлачища.

Със скорост на вятъра до 165 км/ч ураганът беше категоризиран от втора категория по петобалната скала. По информация от НЦУ това е била най-силната буря, достигнала тихоокеанското крайбрежие на Мексико през май от началото на воденето на статистика през 1949 година. Сезонът на ураганите продължава от 15 май до 30 ноември в Тихия океан и от 1 юни до 30 ноември в Атлантическия океан. Експерти смятат, че вероятно тропическите циклони стават по-интензивни заради климатичните промени.

