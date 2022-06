Британската полиция съобщи днес, че е евакуирала за кратко лондонския площад "Трафалгар", предаде Ройтерс. Той се намира близо до мястото, където по-късно ще има тържества за отбелязването на платинения юбилей на кралица Елизабет Втора.

Малко след евакуирането сигналът за тревога бе отменен. "Инцидентът приключи и площадът ще бъде отворен скоро", каза полицията в Twitter. По-рано днес говорител на органите на реда съобщи, че се правят проверки в района. Недалеч оттам се намира Бъкингамският дворец, пред който днес ще бъде организиран концерт.

Смята се, че тревогата е била вдигната заради подозрителен пакет.

Just been evacuated from our hotel in Trafalgar Square due to there being a suspicious car unattended outside #London pic.twitter.com/YFQa1Mh3tn