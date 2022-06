Украинският президент Володимир Зеленски благодари на България „за готовността ѝ да подкрепи предоставянето на Украйна на статут на страна кандидат за членство в Европейския съюз”. Това става ясно от публикация на държавния глава в Twitter.

Coordinated steps with Prime Minister of Bulgaria @KirilPetkov on the eve of the session of the European Council. Expressed gratitude to 🇧🇬 for the readiness to support granting our country the status of a candidate country for EU membership. #EmbraceUkraine