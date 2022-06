Украинското правителство призова лидерите на Г-7, които се събраха в Германия, да предоставят повече оръжия на Украйна и да наложат допълнителни санкции срещу Москва. Това се случи часове след като руски удари поразиха жилищни сгради в Киев.

"Срещата на върха на Г-7 трябва да отговори с повече санкции срещу Русия и повече тежки оръжия за Украйна. Болният руски империализъм трябва да бъде победен", написа в Туитър външният министър Дмитро Кулеба.

This 7 y.o. Ukrainian kid was sleeping peacefully in Kyiv until a Russian cruise missile blasted her home. Many more around Ukraine are under strikes. G7 summit must respond with more sanctions on Russia and more heavy arms for Ukraine. Russia’s sick imperialism must be defeated. pic.twitter.com/0kn2hl7A4x