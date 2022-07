Протестиращите в Шри Ланка, които превзеха резиденцията на президента Готабая Раджапакса в събота, намериха там "милиони рупии на Ланка". Това съобщи ланкийският вестник Daily Mirror в неделя, цитиран от световните агенции. Според изданието става въпрос "за голяма сума пари в президентското имение". В социалните мрежи се разпространява видео, на което протестиращите броят намерените монети. Съобщава се, че впоследствие парите са преведени на службите за сигурност.

Протестиращи срещу президента и безпрецедентната икономическа криза в страната нахлуха в двореца на президента, къпаха се в личния му басейн, лежаха в покоите му, пробваха бельото му, след което влязоха в сблъсъци с полицията. Видео с тези кадри се разпространи широко в интернет.

Protesters in Sri Lanka found lots of money at President’s house and it was handed over to the police. pic.twitter.com/rYzkg2sbqW

В събота хиляди хора излязоха по улиците на Коломбо, за да поискат оставката на Раджапакса. Тогава участниците в протеста нахлуха на територията на резиденцията на премиера и я подпалиха. По време на протестите има много ранени: 36 са обгазени, а други трима направо са уцелени със снаряди със сълзотворен газ и са настанени в болницата в Коломбо.

Протестните действия, довели до усложнената финансово-икономическа ситуация в страната, не стихват на островите от началото на април. Според Wickramasinghe Шри Ланка изпитва сериозен недостиг на валута, горива и петролни продукти, торове, продукти за отделното население и лекарства. По негова оценка за пълното преодоляване на икономическата криза ще са необходими три години и дори повече.

Шри Ланка, в която живеят 22 милиона души, е изправена пред най-тежката си икономическа криза от 70 години насам. Инфлацията достигна рекордните 54,6% през юни и се очаква да се повиши до 70%, което хвърли в крайна бедност голяма част от населението.

#SriLankaCrisis Famous swimming pool at official Presidential residence. People STILL swimming in it and water looks DIRTY - not blueish like it was on first day place was stormed. Place is wrecked, plants trampled to death@ThePrintIndia pic.twitter.com/A11zAZd64B