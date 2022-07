Протестиращи срещу безпрецедентната икономическа криза в страната нахлуха в двореца на президента, къпаха се в личния му басейн, лежаха в покоите му, пробваха бельото му, след което влязоха в сблъсъци с полицията, предаде АФП.

Президентът Готабая Раджапакса беше евакуиран от официалната си резиденция в столицата на Шри Ланка Коломбо по-рано днес. Тази сутрин протестиращи обкръжиха двореца като протест срещу най-тежката икономическа криза в страната от 1948 г. насам.

В опит да спре нахлуването в двореца, полицията стреля във въздуха, но така и не успя да спре гневната тълпа.

Thousands of protesters have taken over Sri Lanka's presidential palace in the capital Colombo



Demonstrators have been demanding his resignation after months of protests over the country's economic crisishttps://t.co/63Xj3LoXdO pic.twitter.com/KA3JgXK03g — BBC News (World) (@BBCWorld) July 9, 2022

По оценки на властите стотици хиляди души са протестирали по улиците на Коломбо.

Не е извършен преврат, президентът все още е начело на държавата и бива пазен от цяло военно поделение, увери високопоставен източник от отбраната пред AФП.

По време на протестите има много ранени: 36 са обгазени, а други трима направо са уцелени със снаряди със сълзотворен газ. Те са настанени в болницата в Коломбо.

Kendileri yoksulluk içerisindeyken Sarayda sefa süren başkanın Sarayını ele geçiren Sri Lanka halkını tebrik ediyorum. pic.twitter.com/peQy3r1T5p — Ayşe Aydoğdu (@ay_moon_ay) July 9, 2022

От месеци Шри Ланка страда от недостиг на храна и гориво, продължителни прекъсвания на тока и непрекъснато растяща инфлация, след като остана без чужда валута за внос на жизненоважни стоки. Правителството просрочи външния си дълг от 51 милиарда долара и потърси помощ от Международния валутен фонд.

Protesters enjoying Sri Lanka’s absconding President’s swimming pool! No dictator should remain in illusion that the power is for ever, and when the end comes, it is always violent and nasty. pic.twitter.com/T3ePbkA0gM — Ashok Swain (@ashoswai) July 9, 2022

Шри Ланка почти е изчерпала и без това оскъдните си запаси от бензин, но протестиращите, подкрепени от основните опозиционни партии, наеха частни автобуси, за да пътуват до столицата.

Шри Ланка, в която живеят 22 милиона души, е изправена пред най-тежката си икономическа криза от 70 години насам. Инфлацията достигна рекордните 54,6% през юни и се очаква да се повиши до 70%, което хвърли в крайна бедност голяма част от населението.

Преди минути премиерът на страната подаде оставка и призова президента да направи същото.